Chiariello rivela quando e perché Calzona si è arrabbiato col Sassuolo

Dopo mesi di buio il Napoli rivede la luce col 6-1 al Maipei Stadium contro il Sassuolo e torna l'ottimismo anche in Umberto Chiariello. Il giornalista di Canale 21 dice a Campania sport

il Napoli ha ritrovato i principi di gioco: aggressione immediata, riaggressione sulla palla persa, due linee da quattro strette con Traorè e Osimhen in pressione sui portatori sulla prima linea di pressing. La catena di destra di nuovo devastante: Di Lorenzo tornato ad essere ad altissimo livello e Politano , che dopo il gol sbagliato di Cagliari, si dimostra un uomo nel cervello prima che grande calciatore, con due assist straordinari per Osimhen.

E’ ovvio che aver spezzato le reni al Sassuolo non deve indurre a nessuno entusiasmo, però almeno si può dire che c’è un terzo di campionato da giocare dove il Napoli è tornato. Con il Sassuolo una sola volta ho visto arrabbiarsi Calzona: quando i compagni in campo si sono rimbeccati per una palla sbagliata. E’ il noi che torna ad essere un concetto prevalente.