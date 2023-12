Chiariello: Natan meglio del primo Koulibaly, Kvara un problema, difendo Adl

Analisi controcorrente sul momento difficile dal Napoli da parte di Umberto Chiariello. A Campania Sport il giornalista di Canale 21 dice

Ogni ragionamento che dobbiamo fare sul Napoli se non parte dalla frase: ‘De Laurentiis ha sbagliato tutto!’, sembra che non si possa ragionare. Premesso che il presidente ha sbagliato tutto quest’estate, è evidente. Ma se gli errori ci sono stati, sono tutti attribuibili a De Laurentiis? O De Laurentiis si è fidato di consiglieri che non sono stati all’altezza? Quel Micheli, che sembra sia stato quello che ha consigliato Garcia, fatto venire Meluso e preso tre prospetti che non si stanno rivelando grandi acquisti? Che senso ha prendere Lindstrom se non è un esterno destro? Quel Cajuste che non era neanche titolare al Reims e Natan, che continuo a pensare sia un signor difensore, sta facendo un campionato migliore di quello che fece Koulibaly al primo anno, ma che non poteva essere l’erede di Kim