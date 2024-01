Chiariello, bordate a Mazzarri su Demme e Lindstrom: Napoli inguardabile

Atto d'accusa di Umberto Chiariello che nonostante il successo sulla Salernitana boccia solennemente il Napoli. Il giornalista di Canale 21 dice a Campania sport

Dobbiamo parlarci chiaro: il Napoli non esiste, non è una squadra. Ho provato a dire in questi giorni che importava solo vincere non come lo si faceva, è la vittoria che darà morale alla squadra. Poi bisogna fare una buona Supercoppa, e con la fiducia si può recuperare anche il gioco. Ma con questa squadra e questo allenatore le premesse non sono affatto incoraggianti. Ora gioiamo per un gol al 96’ che da tre punti di speranza, ma se guardiamo la partita di speranze ce ne sono poche. La speranza è che il Napoli trovi sé stesso con il morale, perché vincere aiuta a vincere. Perché oggi si è vista un’altra pagina negativa di non calcio, a due all’ora non si va da nessuna parte!