Chi va allo stadio e chi no: Roma meglio dell'Inter, Milan primo

24/12/2021 14:24

Dal prossimo turno servirà anche la mascherina obbligatoria per andare allo stadio ma la riapertura, sia pur parziale, degli impianti ha dato frutti importanti in serie A, specialmente a Milano.

Sono oltre 3 i milioni di tifosi che nel girone di andata hanno visto le partite di A dal vivo.

La squadra più seguita fino ad ora – almeno in termini di media – è stata il Milan, che - come si legge su Calcioefinanza - ha portato a San Siro un totale di 378.300 tifosi, per una media di poco più di 42 mila presenze finora (nove le partite disputate in casa). Segue in classifica la Roma, che grazie all’effetto Mourinho tocca la media di 40.869 persone all’Olimpico per le sfide interne.

Il club giallorosso è quello che ha fatto registrare l’affluenza complessiva più alta (oltre 400 mila), grazie a un numero di partite interne superiore a quello del Milan, ma anche a quello dell’Inter (ferma a nove come i rossoneri). I nerazzurri hanno fatto registrare un pubblico complessivo di poco più di 365 mila spettatori, dato che si traduce in una media di 40.628. Quarto il Napoli.

TOTALE PARTITE MEDIA MILAN 378.300 9 42.033 ROMA 408.698 10 40.869 INTER 365.655 9 40.628 NAPOLI 258.800 10 25.880 LAZIO 212.000 9 23.555 JUVENTUS 179.319 9 19.924 FIORENTINA 174.157 9 19.350 BOLOGNA 145.172 10 14.517 SALERNITANA 122.578 9 13.620 VERONA 126.249 10 12.625 GENOA* 92.687 8 11.586 UDINESE** 92.698 9 10.300 ATALANTA 89.602 9 9.955 TORINO 83.094 10 8.309 CAGLIARI 78.980 10 7.898 VENEZIA 62.066 9 6.896 SPEZIA 53.487 9 5.943 EMPOLI 58.714 10 5.871 SAMPDORIA 58.377 10 5.837 SASSUOLO* 50.058 9 5.562 3.090.691 187 16.528

*Una partita mancante **Udinese-Salernitana non disputata