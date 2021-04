Che bagarre per un posto in Champions, tutti gli incroci

04/04/2021 11:02

Che bagarre per un posto in Champions. A nove giornate dalla fine ci sono sei squadre in nove punti dal secondo al settimo posto e i giochi sono tutti aperti alle spalle dell'Inter che sembra in fuga inarrestabile per lo scudetto. Ora secondo è il Milan (60 punti) con due lunghezze di vantaggio sull'Atalanta e quattro su Juventus e Napoli, che però mercoledì recuperano la sfida dello Stadium rinviata ad ottobre. Otto gli scontri diretti in programma da qui alla fine, a partire proprio dal recupero tra Juve e Napoli.

Altra data da segnare in rosso sul calendario è quella del 18 aprile, quando ci sarà Atalanta-Juve, mentre nel turno successivo i bergamaschi affronteranno la Roma e il Napoli la Lazio, che in poche settimane ha tre scontri diretti (Milan alla 33.ima giornata e Roma alla 37.ima) che diranno moltissimo sulle ambizioni Champions della squadra di Inzaghi (che aspetta ancora di conoscere la data del recupero con il Torino impegnato nella lotta per non retrocedere).



questa la volata Champions



TURNO MILAN 60 ATALANTA 58 JUVE 56 NAPOLI 56 LAZIO 52 ROMA 51

Rec NAPOLI Juventus

30 Parma Fiorentina GENOA Sampdoria Benevento BOLOGNA

31 GENOA JUVENTUS Atalanta INTER BENEVENTO Torino

32 SASSUOLO Roma PARMA LAZIO Napoli ATALANTA

33 Lazio BOLOGNA Fiorentina Torino MILAN Cagliari

34 BENEVENTO Sassuolo Udinese CAGLIARI GENOA Sampdoria

35 Juventus Parma MILAN Spezia Fiorentina CROTONE

36 Torino BENEVENTO Sassuolo UDINESE Parma Inter

37 CAGLIARI Genoa INTER Fiorentina Roma LAZIO

38 Atalanta MILAN Bologna VERONA SASSUOLO Spezia