Champions, per Newcastle-Milan arbitra Makkelie: precedenti nefasti

Per Atletico Madrid- Lazio ci sarà l'olandese Serdar Gözübüyük, coadiuvato dagli assistent Erwin Zeinstra e Johan Balder con IV uomo Kooij, il tedesco Fritz al Var e lo svizzero Fedayi San all'Avar.

Sarà l'olandese Danny Makkelie ad arbitrare mercoledì alle 21 Newcastle-Milan di Champions League. L'esperto fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries con IV uomo Lindhout, Rob Dieperink al Var e Clay Ruperti all'Avar. Due precedenti rossoneri col fischietto olandese, entrambi negativi. Nel 2021-22 vittoria del Liverpool a San Siro per 2-1, la scorsa stagione 3-0 a Londra per il Chelsea.

