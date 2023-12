Champions League, l'Italia potrebbe portare 5 squadre

15/12/2023 10:20

Se le coppe europee dovessero finire all'istante, l'Italia avrebbe cinque squadre in Champions League per l'anno prossimo. Uno scenario più che plausibile visto che lo stato dello Stivale si trova al primo posto nel ranking UEFA con 14 punti all'attivo.

Merito della campagna gloriosa dell'Inter di Simone Inzaghi nella passata stagione, ma anche della conquista degli ottavi di finale da parte di Napoli, Lazio oltre che dei nerazzurri. Allo stesso modo anche il secondo gradino nello stesso ranking manterrebbe le cose invariate con l'Italia che sarebbe rappresentata da cinque società. Una prospettiva che fa gola a tutte le squadre in lotta in Campionato per un piazzamento europeo: compresa la Juventus che al momento è saldamente al secondo posto.