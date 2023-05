Champions League, il Milan protagonista anche sul New Tork Times

08/05/2023 22:31

Milan protagonista anche sul New York Times, in questa vigilia di semifinale di Champions League. Un lungo articolo del quotidiano statunitense mette a fuoco il ritorno dei rossoneri al penultimo atto della competizione dopo 16 anni di attesa. Un risultato che riporta il club - secondo per Champions in bacheca solo al Real Madrid - in una dimensione più consona al proprio passato. Ed è proprio nella lettura che una squadra di calcio possa avere una "sorta di memoria rudimentale nel proprio fondamento non è fantasia poetica. 'Esiste', ha detto Pioli", scrive in un passaggio il NY Times. Che descrive Milanello come "la struttura di allenamento una volta famosa per la sua capacità di far guadagnare qualche anno in più a stelle cadenti, ora l'attenzione è rivolta ai giovani". E ancora "è con grande orgoglio che Pioli che sottolinea, più di una volta, che la sua squadra nel 2021 è stata la più giovane a ottenere il titolo", negli anni Duemila. Di fronte al declino del potere economico del calcio italiano, prosegue il NY Times, "il Milan ha accettato che il mondo è cambiato. 'Un club deve avere un progetto', ha detto Pioli. 'Il nostro era molto chiaro: investire sui giovani di talento e poi dare loro il tempo di crescere".