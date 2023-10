Champions, Inter-Benfica la più vista in tv: ma l'anno scorso la Juve fece meglio

04/10/2023 15:49

Boom di ascolti su Canale 5 per il match di Champions League tra Inter e Benfica. La sfida di San Siro, andata in onda in primetime sull'ammiraglia tra le reti Mediaset, è stata vista da 4.339.000 spettatori, col 21,11% di share. Un risultato di grande spessore, che fa del big match di Champions - preferito addirittura allo scoppiettante Napoli-Real Madrid, che ha regalato gol, emozioni e polemiche - il programma in assoluto più visto della prima serata del martedì in Italia, davanti ad apprezzatissimi e chiacchieratissimi talk show. Il risultato di Inter-Benfica, però, è inferiore a quello ottenuto l'anno scorso da un'altra sfida della fase a gironi della stagione 2022-23, quella tra il Paris Saint-Germain di Messi, Neymar e Mbappé e la Juventus, vista da più di 5 milioni di spettatori. Inter-Barcellona dello scorso anno fece registrare 4,7 milioni di spettatori, mentre Benfica-Juventus 4,4 milioni. Il raffronto con l'altra partita della fase a gironi trasmessa quest'anno su Canale 5 è indicativo: poco più di 3 milioni per Lazio-Atletico Madrid.