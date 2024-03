Capello: con me Tudor non giocava mai, perché dite che Chiesa è in crisi?

In vista della semifinale di Coppa Italia tra Juventus e Lazio a fare il punto della situazione è Fabio Capello. L'ex allenatore parla alla Gazzetta e racconta Igor Tudor. Conosciuto da calciatore in uno degli ultimi anni alla Juventus del croato:

«Devo dire la verità, con me non ha visto molto il campo. Però si è sempre comportato con grande correttezza. E da allenatore ho apprezzato molto le sue prime dichiarazioni alla Lazio : mi pare avere le idee chiare».

Sulla Juve parte dal forfait di Vlahovic

«Assenza pesante, che si aggiunge a quella di Milik. Max come centravanti all’Olimpico avrà solo Kean, che non gioca una gara intera da mesi e mesi. Ma è il modo in cui Vlahovic si è fatto espellere col Genoa a lasciarmi dubbi: perché quel nervosismo?»