Capello: Avevo la squadra più forte ma Calciopoli mi ha tolto 2 scudetti

25/03/2023 16:05

«Come con calciopoli, ho vinto due scudetti, avevo la squadra più forte d’Italia senza problemi, ce li hanno tolti. Penso che sia importante conoscere la verità, non la verità politica o sportiva, la vera verità". Risponde così Fabio Capello a Marca quando gli viene chiesto un parere sul caso Negreira e la possibile penalizzazione del Barcellona. L'ex tecnico del Milan aggiunge

"Gli arbitri devono essere uguali con tutti. Se paghi è perché vuoi qualcosa. Facile no? Non puoi pensare che un arbitro riceva dei soldi, gli arbitri sono imparziali, in questo caso non è possibile che tu possa pagare un arbitro, è corruzione. Se sei corrotto, devi pagare. Non conosco la legge, ma il corrotto deve pagare»

Poi relativamente al campionato italiano salva solo il Napoli