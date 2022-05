Capello a tutto campo: dalla lotta scudetto all’addio a Raiola

Fabio Capello parla del calcio italiano a tutto campo nel corso del suo intervento alla trasmissione “La politica nel pallone” su Rai GR Parlamento. Nel corso della sua intervista, l’ex allenatore affronta tanti argomenti dalla corsa scudetto, passando alla Juve e al suo ritorno nella prossima stagione, alla Roma di Mourinho per finire con i successi di Carlo Ancelotti e del suo Real Madrid.

Il Milan ha più chance perché può pareggiare anche una partita ma ha anche partite più difficili rispetto all’Inter. I nerazzurri non sbagliano ancora mentre per il Milan speriamo che non ci sia un’altra fatal Verona. Entrambe le squadre stanno bene fisicamente. Gran merito va dato a Maldini e Massara che hanno puntato su dei giovani competitivi seguendo le indicazioni di abbassare i costi. Ibra? Anche se gioca da fermo mette in ansia gli avversari.

Capello anticipa anche il ritorno della Juve nella prossima stagione sotto la guida di Massimiliano Allegri.

L’anno prossimo tutti dovranno fare i conti con la Juve, Allegri ha capito di cosa ha bisogno e la società farà sicuramente acquisti mirati. Per la Roma la Conference sarebbe un traguardo importante e anche per il calcio italiano. Ho grande fiducia in Mourinho mi sembra sia entrato a pieno nel ruolo di conduttore della romanità. Ancelotti? Avere un italiano come lui è una gioia, un tecnico che riesce a far rendere al massimo i giocatori.