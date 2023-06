Calciomercato, l'agente di Milinkovic gela le italiane

24/06/2023 22:09

Oggetto del desiderio di mezza Serie A, Sergej Milinkovic-Savic potrebbe davvero lasciare la Lazio nella prossima sessione di calciomercato. Il problema è che, come rivelato dall'agente, Mateja Kezman, a 365Scores Arabic, il Sergente potrebbe dire addio anche alla Serie A.

Kezman ha, infatti, rivelato come sul suo assistito siano finiti gli occhi di diversi club sauditi:

Per Sergej sono arrivate molte manifestazioni di interesse dall'Arabia. Al momento, non ci sono altre opzioni sul tavolo. Giocherà lì l'anno prossimo? Vedremo, nella vita non si può mai sapere...

Parole che gelano e mandano un messaggio chiarissimo ai club italiani interessati, a partire da Juventus e Milan. Per Lotito il giocatore non farà un muro estremo, ma la richiesta per il cartellino parte da 40 milioni di euro e ci vorrà uno sforzo per battere l'agguerrita concorrenza saudita.