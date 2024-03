Calabria: Scudetto Inter nel derby? Qui al Milan abbiamo una certezza

È ancora presto per parlare di seconda stella dell'Inter nel derby, ci sono delle partite prima. Ma noi le vogliamo vincere tutte, quindi non accadrà.

L'Inter non vincerà lo Scudetto nel derby. Parola di Davide Calabria. Il capitano del Milan ha parlato della possibilità che il titolo della seconda stella nerazzurra possa arrivare proprio nella stracittadina coi cugini e ha escluso categoricamente questa eventualità. Anzi, ha promesso battaglia. Il Milan, infatti, è convinto di vincere tutte le partite da qui al derby. Ecco le dichiarazioni di Calabria, che stanno scatenando vivaci discussioni sui social:

