Buone notizie per Pioli, torna a disposizione un pezzo da novanta

10/09/2021 19:28

Buone notizie per Pioli e il Milan. Un pezzo da novanta della formazione rossonera torna a disposizione, dopo essere stato costretto a fermarsi a causa della positività al Covid. Era il 2 settembre quando Giroud è risultato positivo al tampone molecolare effettuato a domicilio presso la sua abitazione, adesso l'attaccante francese - prelevato ad agosto dal Chelsea - si è negativizzato e potrà rimettersi al servizio del club.

Giroud negativo, la nota ufficiale del Milan

Ecco la nota del Milan pubblicata sui canali ufficiali del club rossonero che dà notizia della negatività di Giroud:

"AC Milan comunica che Olivier Giroud è risultato negativo al Covid-19. Il calciatore, domani, verrà sottoposto allo screening medico previsto dal protocollo federale per la ripresa dell’attività sportiva".

Autore di una doppietta contro il Cagliari e di una buona prestazione all'esordio sul campo della Sampdoria, Giroud potrebbe tornare a tutti gli effetti nel gruppo per il match di Champions League contro il Liverpool. C'è però una timida speranza che possa essere almeno aggregato per il confronto con la Lazio, in programma domenica alle 18.