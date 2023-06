Bufera su Bastoni: cori anti-Juve alla festa per il matrimonio

24/06/2023 13:17

Un matrimonio in grande stile, organizzato in Puglia alla presenza di parenti, amici e compagni di squadra: Alessandro Bastoni non si è fatto mancare nulla nel giorno del sì alla sua compagna Camilla, neanche gli sfottò alla Juventus. Quello che però doveva essere un video privato è diventato virale sui social, si vede il difensore nerazzurro in gruppo con altre persone intonare cori anti-Juve. Il più gettonato è stato "Chi non salta è un gobbo juventino". Il video in cui Bastoni intona ritornelli contro la Juventus, in queste ore, sta facendo il giro del web, e ha scatenato una bufera tra i fan bianconeri.

Il giocatore e altri suoi compagni hanno successivamente iniziato a cantare anche canzoni più sobrie. Tra le molte ascoltate e ballate c'è "Non me lo so spiegare" di Tiziano Ferro che ha fatto scatenare tutti i presenti alle nozze.