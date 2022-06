Bufera per la fuga dalla Nazionale di Zaccagni e Lazzari, il retroscena

04/06/2022 11:30

"Lazzari e Zaccagni non sembrava avessero problemi. Sono stati una sorpresa anche per me. Stavano bene. Ma ci hanno detto che non erano in grado di giocare e li abbiamo mandati a casa". Ad avere dei dubbi sulla fuga dalla Nazionale dei due giocatori della Lazio era stato per primo proprio il ct Mancini. Alla vigilia della gara di Nations League con la Germania si è ritrovato con due potenziali titolari in meno e non ha mancato di esprimere il suo disappunto.

Sui social e sui giornali è scattato l'allarme. I quotidiani sono più o meno tutti sulla stessa linea: ai due laziali non dovrebbe più essere concessa la convocazione in Nazionale. La FIGC aveva fatto sapere solo che erano indisponibili ieri, oggi invece la Lazio dà ulteriori spiegazioni con un comunicato ufficiale: