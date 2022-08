Bonolis: Con la Lazio gemellati ma ci diamo sempre delusioni a vicenda

26/08/2022 14:54

Sperava in un sorteggio diverso in Champions Paolo Bonolis per la sua Inter. Il presentatore televisivo lo commenta a Notizie.com dicendo

"Diciamo che l’Inter non è mai troppo fortunata quando vengono definiti i gironi…Possiamo giocarcela, d’altronde si chiama Champions League. Se riuscirà a fare buone prestazioni, al di là delle avversarie toste, potrebbe anche portarsi a casa la qualificazione agli ottavi. Effettivamente poteva capitare una squadra di un livello inferiore soprattutto dalla prima fascia: in quel gruppone c’erano anche avversarie più abbordabili come Eintracht, Ajax e Porto. Il Bayern, invece, è una delle favorite assolute per la vittoria finale. E poi c’è il Barca, che gioca bene e ha comunque calciatori giovani e di livello come Ansu Fati, Gavi e Pedri".

Bonolis si sofferma anche sulla gara di stasera con la Lazio: