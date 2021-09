Biasin esalta il laziale: “Prendete esempio da lui”

26/09/2021 19:11

I tanti casi di mercato che hanno sconvolto l’estate delle squadre italiane continuano a far discutere. Il più clamoroso resta quello legato a Gigio Donnarumma che ha scelto di lasciare il Milan per il PSG dove però non sta trovando spazio e resta in panchina alle spalle di Navas. Ma i casi da citare sarebbero tanti, come quello di Lukaku che pochi giorni dopo aver giurato amore eterno all’Inter ha deciso di accasarsi al Chelsea. Una strada che non ha percorso invece Milinkovic Savic (a segno oggi nel derby), come sottolinea il giornalista Fabrizio Biasin: “Milinkovic Savic guadagna 3,2 milioni, ovvio che sono un sacco di soldi ma molti pochi rispetto agli ingaggi di giocatori equivalenti. Merito della Lazio che lo ha convinto a sposare la causa, merito del giocatore che non ha mai fatto capricci. Prendere esempio”.

La reazione dei social

Non tutti i tifosi la pensano però allo stesso modo come sottolinea Claudio: “Probabile che sia anche merito del fatto che nessun club abbia mai ufficializzato offerte serie per lui, che Lotito per 50 milioni lo avrebbe venduto 10 volte”. Mentre Andrea è ironico: “Non sono tutti ambiziosi come Gigio Donnarumma. Buone panchine”. Mentre Franco da i meriti a Lotito: “Se faceva i capricci come fanno al Milan, Lotito lo metteva a zappare la terra”.