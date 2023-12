Ausilio: Ma Juve, Napoli e Milan a inizio anno sono partite con quell'obiettivo?

15/12/2023 20:18

Da Vibo Valentia in Calabria, dove ha ritirato il Premio Sportivo Fortunato De Agazio, il ds dell'Inter Piero Ausilio ha fatto un'analisi della stagione e degli obiettivi del club nerazzurro, senza rinunciare a una stilettata nei confronti della Juventus e non solo. "La seconda stella? Tutti insieme lavoriamo forte e con grande passione, sacrificio, perché sappiamo qual è la nostra responsabilità e qual è il nostro obiettivo", le parole del dirigente. "A differenza di altri abbiamo consapevolezza di essere forti, ma vogliamo essere umili e capaci di crescere giorno per giorno. Non ci nascondiamo, sappiamo perfettamente che l'Inter ha la qualità per avere quel tipo di obiettivo. Se dovessi dichiarare che siamo qui a giocare per il quarto posto non sarebbe onesto verso i nostri tifosi e verso la qualità del nostro allenatore e dei nostri giocatori", ha aggiunto. Quindi il riferimento alle altre big: "Da qui a vincere passano tante cose, ma tante squadre, anche quelle che si nascondono un pochettino di più, hanno lo stesso obiettivo. Non posso immaginare che Juventus, Milan e Napoli a inizio stagione abbiano avuto soltanto l'obiettivo di entrare in Champions League. Noi non ci siamo mai nascosti, non abbiamo però interesse o voglia di dichiararlo ogni settimana. Abbiamo l'obiettivo in testa, se non succederà stringeremo la mano a qualcuno e ci prepareremo per la successiva stagione, consapevoli di ripartire per lo stesso obiettivo. L'Inter tutte le stagioni parte per vincere".