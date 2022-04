Auriemma individua i problemi del Napoli: Ecco dove ha sbagliato Spalletti

La stagione del Napoli partita e proseguita con grandissimo entusiasmo sembra essersi completamente arenata sul campo dell’Empoli. In vantaggio 2-0, la squadra di Luciano Spalletti si è fatta prima raggiungere e poi superare dalla formazione toscana aprendo ufficialmente una crisi che sembrava nell’aria già da tempo. A provare a spiegare come si è arrivati a questa situazione ci prova il giornalista e tifoso azzurro, Raffaele Auriemma, nel corso del suo intervento alla trasmissione Si Gonfia la Rete.

Il finale di campionato procura grande amarezza perché dimostra che il Napoli ha sprecato la grande occasione di vincere lo scudetto. C’erano tutti i presupposti: squadra forte e allenatore bravo. Ma si è innescato un cortocircuito dopo la sfida con il Barcellona dal quale il Napoli non si è più ripreso. C’è la sensazione che ci sia stato qualche errore nella preparazione atletica post-Barcellona, si pensava che il Napoli potesse avere più ritmo senza l’impegno nelle coppe, un po’ come era accaduto lo scorso anno all’Inter. Invece non è stato così.