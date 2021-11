Attento Napoli, la Lazio ci prova con un big

09/11/2021 22:19

Una delle conferme più belle di questo avvio di stagione del Napoli è certamente David Ospite, che sfruttando l'assenza forzata di Alex Meret si è preso la porta azzurra diventando titolare inamovibile nelle gerarchie di Luciano Spalletti.

Ora, con il contratto del colombiano in scadenza il prossimo giugno, il Napoli prova a trattenerlo. Secondo l'esperto di mercato di SkySport, Gianluca di Marzio, il piano di Aurelio De Laurentiis è quello di alzare la posta in palio e blindare Ospina ritoccando al rialzo il contratto.

Società e agenti del portiere stanno trattando per trovare l'intesa e accontentare tutti. Come riportato da Di Marzio, però, gli azzurri devono fare in fretto. Su Ospina ci sarebbero infatti diversi club. In primis, la Lazio di Maurizio Sarri.