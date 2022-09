Arbitri serie A, per la Roma a Udine una vecchia e sgradita conoscenza

02/09/2022 11:37

Sono stati ufficializzati tutti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 5ª giornata di andata del Campionato di Serie A 2022/23 in programma tra domani e lunedì. Da segnalare la scelta di Maresca di Napoli per Udinese-Roma. Un brutto ricordo per i giallorossi dopo il precedente dello scorso novembre in Milan-Roma quando commise una serie di errori, dalle decisioni chìave all'assegnazione degli 11 cartellini visti in campo tra le ammonizioni e l'espulsione di Theo Hernández. Ci fu anche l'episodio Kjaer-Pellegrini in area a fine partita ma soprattutto il primo rigore, quello dato al Milan: il contatto Ibañez-Ibrahimovic era un 'rigorino': Mazzoleni lo aveva richiamato per fargli rivedere l'episodio alla VAR, Maresca confermò il penalty in favore dei rossoneri, poi trasformato da Kessié. Questa la lista completa degli arbitri:

FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 3/09 h. 15.00

DOVERI

ALASSIO - TEGONI

IV: AYROLDI

VAR: AURELIANO

AVAR: MONDIN

MILAN – INTER Sabato 3/09 h. 18.00

CHIFFI

MELI - PERETTI

IV: MARCENARO

VAR: DI PAOLO

AVAR: PAGANESSI

LAZIO – NAPOLI Sabato 3/09 h.20.45

SOZZA

ROCCA - VONO

IV: SERRA

VAR: FABBRI

AVAR: RANGHETTI

CREMONESE – SASSUOLO h. 12.30

PAIRETTO

MASTRODONATO – COLAROSSI

IV: GARIGLIO

VAR: MARIANI

AVAR: CECCONI

SPEZIA – BOLOGNA h. 15.00

GIUA

MOKHTAR - SECHI

IV: PERENZONI

VAR: BANTI

AVAR: GALETTO

H. VERONA – SAMPDORIA h. 15.00

VALERI

PRETI – BERTI

IV: SANTORO

VAR: DI BELLO

AVAR: TOLFO

UDINESE – ROMA h. 20.45

MARESCA

DI VUOLO – ROSSI C.

IV: COSSO

VAR: GHERSINI

AVAR: VALERIANi

MONZA – ATALANTA Lunedì 5/09 h. 18.30

SACCHI

BINDONI – IMPERIALE

IV: COLOMBO

VAR: LA PENNA

AVAR: MUTO

SALERNITANA – EMPOLI Lunedì 5/09 h. 18.30

ABISSO

LO CICERO – PAGLIARDINI

IV: RUTELLA

VAR: MARINI

AVAR: LONGO S.

TORINO – LECCE Lunedì 5/09 h. 20.45

VOLPI

VECCHI - MASSARA

IV: FELICIANI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: LIBERTI