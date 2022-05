Arbitri, le designazioni per l'ultimo turno: A Doveri e Di Bello match scudetto

19/05/2022 12:03

Sono ufficiali le designazioni arbitrali per l'ultima giornata di serie A , quella in cui si deciderà la lotta scudetto. Le due sfide principali del turno, in programma alle 18 di domenica, sono state affidate a Doveri e Di Bello. Il fischietto della sezione di Roma dirigerà Sassuolo-Milan, quello di Brindisi arbitrerà Inter-Sampdoria. Fiorentina-Juventus affidata a Chiffi, Torino-Roma a Irrati, mentre Spezia-Napoli sarà diretta da Marchetti. Queste tutte le designazioni:

TORINO – ROMA Venerdì 20/05 h. 20.45

IRRATI

MONDIN – MASTRODONATO

IV: MARCENARO

VAR: FABBRI

AVAR: ZUFFERLI

GENOA – BOLOGNA Sabato 21/05 h. 17.15

MIELE G.

DI VUOLO – BARONE

IV: LA PENNA

VAR: MAGGIONI

AVAR: ABBATTISTA

ATALANTA – EMPOLI Sabato 21/05 h. 20.45

ABISSO

TEGONI – COLAROSSI

SANTORO

VAR: MARIANI

AVAR: DI MARTINO

FIORENTINA – JUVENTUS Sabato 21/05 h. 20.45

CHIFFI

CARBONE – LONGO

IV: GIUA

VAR: GUIDA

AVAR: MASSIMI

LAZIO – H. VERONA Sabato 21/05 h. 20.45

COLOMBO

PALERMO – BERCIGLI

IV: VOLPI

VAR: DIONISI

AVAR: SERRA

SPEZIA – NAPOLI h. 12.30

MARCHETTI

DI MONTE – TRINCHIERI

IV: ROBILOTTA I.

VAR: BANTI

AVAR: GHERSINI

INTER – SAMPDORIA h. 18.00

DI BELLO

PRETI – GIALLATINI

IV: PEZZUTO

VAR: IRRATI

AVAR: MERAVIGLIA

SASSUOLO – MILAN h. 18.00

DOVERI

BINDONI – IMPERIALE

IV: PICCININI

VAR: AURELIANO

AVAR: MARIANI

SALERNITANA – UDINESE h. 21.00

ORSATO

VIVENZI – RANGHETTI

IV: SACCHI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DIONISI

VENEZIA – CAGLIARI h. 21.00

MARESCA

MELI – PERETTI

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PATERNA