Arbitri IV giornata: Maluccio a Napoli ma a Fourneau tocca un'altra big

29/08/2022 12:31

Sono stati ufficializzati gli arbitri per la IV giornata di serie A, in programma tra domani e mercoledì. Per i campioni d'Italia del Milan impegnati in trasferta col Sassuolo c'è Ayroldi, all'Inter c'è Fourneau che aveva già diretto un'altra big, il Napoli contro il Monza, alla seconda giornata, pur non brillando. Questo il quadro completo.