Arbitri: Fermati in due dopo gli errori nel weekend, promosso Mariani

17/02/2022 11:42

Sono stati ufficializzati i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2021/22 in programma domenica 20 febbraio. Come si poteva prevedere è stato fermato Giua, colpevole di una svista in Torino-Venezia, non arbitra neanche Piccinini, che aveva regalato un rigore alla Lazio contro il Bologna, mentre Di Bello - contestato per Genoa-Salernitana, sarà solo al Var in Bologna-Spezia. Nessun provvedimento per Mariani, contestato dall'Atalanta per la gara con la Juve: l'arbitro di Aprilia dirigerà lunedì il posticipo Cagliari-Napoli. Per Roma-Verona c'è Pairetto, Fourneau all'Inter, Fabbri al Milan, Doveri per Fiorentina-Atalanta.

JUVENTUS – TORINO Venerdì 18/02 h. 20.45

MASSA

ALASSIO – TOLFO

IV: AYROLDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: BINDONI

SAMPDORIA – EMPOLI Sabato 19/02 h. 15.00

RAPUANO

GIALLATINI – MASTRODONATO

IV: SANTORO

VAR: ABISSO

AVAR: DEI GIUDICI

ROMA – H. VERONA Sabato 19/02 h. 18.00

PAIRETTO

PAGANESSI – ROSSI L.

IV: VOLPI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: ZUFFERLI

SALERNITANA – MILAN Sabato 19/02 h. 20.45

FABBRI

BACCINI – ROCCA

IV: BARONI

VAR: DI PAOLO

AVAR: PRENNA

FIORENTINA – ATALANTA h. 12.30

DOVERI

COSTANZO – PASSERI

IV: MERAVIGLIA

VAR: BANTI

AVAR: LIBERTI

VENEZIA – GENOA h. 15.00

ORSATO

CARBONE – BRESMES

IV: COLOMBO

VAR: CHIFFI

AVAR: ZUFFERLI

INTER – SASSUOLO h. 18.00

FOURNEAU

MONDIN – DE MEO

IV: CAMPLONE

VAR: VALERI

AVAR: LONGO

UDINESE – LAZIO h. 20.45

MASSIMI

VECCHI – CECCONI

IV: MARCENARO

VAR: NASCA

AVAR: MARGANI

CAGLIARI – NAPOLI Lunedì 21/02 h. 18.00

MARIANI

MELI – TEGONI

IV: MARCHETTI

VAR: VALERI

AVAR: RASPOLLINI

BOLOGNA – SPEZIA Lunedì 21/02 h. 21.00

MARINELLI

PRETI – DI IORIO

IV: COSSO

VAR: DI BELLO

AVAR: GALETTO