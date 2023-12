Arbitri, designazioni 18ma di Serie A: big match a Sozza, per l'Inter c'è Doveri

27/12/2023 12:19

Sono stati designati gli arbitri per la diciottesima giornata di Serie A, penultima del girone di andata. Il big match tra Juventus e Roma affidato a Sozza, mentre per Genoa-Inter c'è Doveri. Marinelli per Milan-Sassuolo, con Di Bello per Napoli-Monza. Tutte le designazioni.

FIORENTINA – TORINO Venerdì 29/12 h. 18.30

LA PENNA

PERETTI – TOLFO

IV: PRONTERA

VAR: NASCA

AVAR: MARINI

NAPOLI – MONZA Venerdì 29/12 h. 18.30

DI BELLO

ZINGARELLI – BARONE

IV: RUTELLA

VAR: VALERI

AVAR: LONGO S.

GENOA-INTER Venerdì 29/12 h. 20.45

DOVERI

BERCIGLI – PERROTTI

IV: PICCININI

VAR: IRRATI

AVAR: MIELE

LAZIO – FROSINONE Venerdì 29/12 h. 20.45

FELICIANI

LO CICERO – TRINCHIERI

IV: FABBRI

VAR: SERRA

AVAR: DI PAOLO

ATALANTA – LECCE h. 12.30

MANGANIELLO

CECCONI – VALERIANI

IV: PERENZONI

VAR: ABBATTISTA

AVAR: CHIFFI

CAGLIARI – EMPOLI h. 15.00

MARESCA

CARBONE – GIALLATINI

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: GARIGLIO

UDINESE – BOLOGNA h. 15.00

ORSATO

BACCINI – POLITI

IV: CAMPLONE

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAGGIONI

MILAN – SASSUOLO h. 18.00

MARINELLI

ROSSI M. – RICCI

IV: ZUFFERLI

VAR: MERAVIGLIA

AVAR: VALERI

H.VERONA–SALERNITANA h. 18.00

MARIANI

COLAROSSI – DI MONTE

IV: SANTORO

VAR: MARINI

AVAR: PAGNOTTA

JUVENTUS – ROMA h. 20.45

SOZZA

BINDONI - TEGONI

IV: MARCHETTI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO