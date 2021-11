Altobelli è preoccupato: “Mancini ha un problema enorme”

17/11/2021 19:26

La mancata qualificazione diretta dell’Italia ai prossimi Mondiali in Qatar continua a far discutere. Sul banco degli imputati sono finiti soprattutto gli attaccanti azzurri. Roberto Mancini non è riuscito a trovare una valida alternativa all’infortunato Ciro Immobile. Ma l’attaccante della Lazio era finito nel mirino della critica già nei mesi scorsi. Quello dell’attacco sembra essere un problema importante per l’Italia in vista degli spareggi, ed anche l’ex bomber azzurro Spillo Altobelli sembra pensarla allo stesso modo.