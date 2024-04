Allegri: la classifica dice la verità sul nostro valore e quello dell'Inter

06/04/2024 13:34

"C'erano segnali positivi anche dopo la partita con l'Empoli, in verità, eppure dopo abbiamo fatto pochi puntil. l risultato positivo ti fa vedere le cose in un modo, quello negativo te le fa vedere in un altro, mancano 50 giorni e dobbiamo cercare di raggiungere gli obiettivi per cui siamo in corsa". Dare continuità alla vittoria di coppa Italia con la Lazio e riprendere il cammino interrotto in campionato. Non ha altre scelte la Juventus domani, contro la Fiorentina. Allegri non si illude di aver risolto tutti i problemi ma si dice ottimista sulla rinascita dei bianconeri anche se ammette che i 20 punti di gap dall'Inter sono tanti ma giusti:

"I numeri sono quelli che contano, alla fine il campionato ti dice il reale valore delle squadre. Non dobbiamo però pensare a questi 20 punti ma a quelli che ci mancano per entrare in Champions. Siamo partiti quest'anno per entrare in Champions a detta della società, non era facile, ci siamo ma purtoppo abbiamo bruciato molti punti. Dobbiamo arrivarci in un modo o nell'altro, dobbiamo avere la convinzione che abbiamo 8 partite per centrare la Champions. Errori da parte mia in questi anni? Sapete quante volte ho sbagliato e quante ne sbaglierò, non sono io a dire se son bravo o no, mi diverto, ho passione e cerco di fare il meglio possibile"