Agresti: Roma penalizzata verso il derby di domenica

15/03/2022 09:18

Ci sarebbe la partita di giovedì col Vitesse per la Conference League ma in casa Roma è già derby. Il sorpasso della Lazio, grazie al successo sul Venezia, ha reso ancor più incandescente l'attesa per la stracittadina di domenica che diventa l'argomento principale degli opinionisti radiofonici. Parte Roberto Pruzzo a Radio

“La Lazio arriva meglio della Roma, che a parte l’Atalanta, non viene da buone prestazioni. La Roma quando si adatta all’avversario lo costringe a giocare una gara difficile. Mourinho cercherà una gara così, per cercare di impedire alla Lazio di fare il suo gioco e poi ripartire. Ci si dovrà aspettare una partita tattica. Se Roma e Lazio fossero in lotta per lo scudetto ti distrarresti dal derby, invece è una partita dell’anno, la Roma ne ha anche un’altra col Vitesse, che conta tantissimo. È l’unica competizione dove le italiane possono dare qualcosa. Il derby non è una partita come le altre, vincere per la Roma sarebbe un segnale di lucidità, di attaccamento. Credo che sia il momento giusto, nonostante ci arrivi meglio la Lazio. Se non lo perdi è già un buon risultato per tutti ”

Poi tocca a Stefano Agresti