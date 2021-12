Agostinelli: Juve, sei passata da +25 a zero

Ieri era all'Allianz Stadium a commentare la gara di Champions tra Juventus e Malmoe per Infinity ed oggi Andrea Agostinelli rivela le sue riflessioni a Radio 24, su Tutti Convocati. L'ex centrocampista della Lazio ed ex tecnico del Napoli dice

A me non dispiace Kean come giocatore, ha velocità, attacca gli spazi, ma deve molto maturare. La Juve mi è sembrata una squadra in progresso come organizzazione, mi è piaciuto De Winter, un buon inizio. Avevo saputo da indiscrezioni pre partita che ci sarebbe stata una prova di Arthur trequartista, mi avrebbe incuriosito perchè le Juve negli ultimi 30 metri manca se non c'è Dybala, mancano le rifiniture. Morata non è un cattivo giocatore, ma non è uno da 25 gol. Si danna l'anima, ma siamo andati indietro come qualità di attaccanti in maniera clamorosa. Siamo passati da 25 gol di Ronaldo a zero"