Addio a Franz Beckenbauer, il mondo del calcio piange un'altra leggenda

08/01/2024 17:28

Il calcio piange un'altra delle sue leggende. All'età di 78 anni si è spento Franz Beckenbauer, autentico mito e bandiera del Bayern Monaco e del calcio tedesco. Soprannominato 'Kaiser Franz', difensore dall'eleganza sopraffina, è stato campione del mondo da calciatore nel 1974 e da allenatore nel 1990, guida prima in campo e poi in panchina della nazionale della Germania Occidentale. Di lui si ricorda anche l'epica partecipazione, con braccio fasciato, alla partitissima tra Italia e Germania Ovest del 1970 allo stadio Azteca, vinta 4-3 dagli azzurri. Del Bayern, oltre che capitano, è stato anche allenatore e presidente a più riprese. Da anni soffriva di gravi problemi di salute e si era ritirato in Austria, nella zona di Salisburgo. Secondo la Bild, che cita fonti vicine alla famiglia, il decesso di Beckenbauer è avvenuto nella giornata di ieri, domenica 7 gennaio, ma è stato comunicato soltanto oggi. La notizia della scomparsa di 'Kaiser Franz' ha provocato naturalmente viva emozione in tutto il mondo del calcio.