Adani, un suo ex allenatore rivela: con me giocava poco, vi spiego per quale motivo

21/09/2023 20:00

"Adani? È uno che esagera, il calcio è un'altra cosa, lui ha molta teoria, l'ho avuto da giocatore e non aveva tutta questa conoscenza calcistica, difatti non era titolare nel mio Empoli". Non usa mezze parole Gigi Cagni, ex allenatore dei toscani dal 2006 al 2008 con quasi 400 panchine in Serie B e circa 200 in Serie A alle spalle. Per due anni circa, i due sono stati insieme in toscana, ed infatti l'attuale opinionista tv vesti quella maglia soltanto 21 volte in due anni. "Ognuno cerca di fare il personaggio televisivo per se stesso, e non per il discorso del calcio", ha concluso Cagni a Riviera Oggi.