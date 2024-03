Acerbi-Juan Jesus, caso in Procura: ecco le prossime tappe della vicenda

19/03/2024 18:43

Il caso della presunta offesa razzista di Francesco Acerbi all'indirizzo di Juan Jesus sbarca in procura Figc. Il pm federale Giuseppe Chinè ascolterà l'interista e il difensore partenopeo domani per fare luce sull'accaduto. Oggi il giudice sportivo ha demandato alla procura federale il caso per un supplemento di indagine.

"Francesco Acerbi è un grandissimo giocatore e ancor prima un serio professionista. In tutta la sua, non facile, vita personale e professionale si è sempre contraddistinto per serietà e sportività e i processi mediatici a cui assistiamo oggi nei suoi confronti non fanno bene a nessuno. Il razzismo è un problema serio e serve una forte condanna unanime da parte di tutti ma prima che arrivino sommarie ricostruzioni mediatiche ed interventi scomposti anche dalla politica ritengo doveroso che vengano accertati i fatti". Lo dichiara il deputato di Fdi Giangiacomo Calovini, capogruppo in commissione Affari Esteri alla Camera.