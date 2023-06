A Napoli domani amichevole benefica per bimbi della Siria

09/06/2023 09:57

Un sorriso per chi soffre. Domani alle ore 11 presso la struttura sportiva Kennedy le ragazze dell’ Indipendent calcio Marano Serie C scenderanno in campo contro l'Associazione calcio femminile Giugliano Campania per raccogliere fondi per i bambini siriani dopo il violento terremoto dello scorso febbraio, quando 50 mila persone hanno perso la vita e i feriti sono oltre centomila. L’evento è organizzato da Support and Sustain Children che sta distribuendo aiuti umanitari alla popolazione colpita dal terremoto. La clinica nel campo di Bab Al Salam, in Siria, progetto finanziato da SSch, è diventata un centro di accoglienza profughi durante l’emergenza terremoto.

Support and Sustain Children cerca anche di strappare al degrado e all’analfabetismo i bambini. “Noi di SSCh non possiamo eliminare questa piaga – ha dichiarato il presidente Arianna Martini - ma cerchiamo di migliorare le condizioni di vita di questi fanciulli dando loro istruzione, cibo e cure mediche in modo da potersi forse un giorno affrancare da questa schiavitù. Ma la vera libertà la danno la conoscenza, la scuola, l’informazione. Se nasci e vivi in un campo profughi non hai i mezzi per comprendere la tua situazione e per capire che esiste altro che fango, freddo, polvere e violenza”.