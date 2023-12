A Genova iniziativa speciale in ricordo di Gianluca Vialli ad un anno dalla scomparsa

11/12/2023 17:43

Una serata-spettacolo "per Gianluca, non per commemorarlo ma per festeggiarlo", insieme a tutte le cose che amava. Genova si prepara a ricordare Gianluca Vialli, icona del mondo del calcio e non solo, ad un anno dalla sua scomparsa con una serata teatrale a lui dedicata, che si terrà il prossimo 8 gennaio al Carlo Felice, teatro lirico nel cuore della città.

Oggi pomeriggio la presentazione dell'evento, dal titolo "My name is Luca.Ballata per Vialli", da un'idea nata dalla Fondazione Vialli e Mauro con il patrocinio e di Regione Liguria e organizzato a cura di Elastica.interpretazioni.Ci saranno i protagonisti del mondo del calcio ma anche della musica, del cinema, dell'arte, tra le prime anticipazioni sul palco anche i monologhi di Stefano Massini, Marco D'Amore, Valerio Aprea, Paolo Nori."Vogliamo rappresentare se sarà possibile i gusti letterari e musicali e le amicizie di Gianluca - ha raccontato durante la presentazione Massimo Mauro, amico stretto di Vialli - Speriamo di coinvolgere tutta la città. Sono entusiasta di essere a Genova perché so cosa significava la Samp e Genova per Luca. Sarà una festa, una serata di divertimento. Il ricavato va ad un'iniziativa di cui sono fiero di essere parte, finanzieremo con la raccolta fondi un progetto in capo al centro clinico NeMo". I centri NeMo si occupano dell'assistenza e del sostegno ai malati di patologie neuromuscolari degenerative.

A condurre la serata, nel corso della quale verrano ripercorse le tre grandi direttrici della vita dell'attaccante, il calcio, la musica e le relazioni umane, ci saranno i giornalisti Ilaria D'Amico e Tommaso Labate. "Luca non si commemora, si festeggia. E questa sarà una grande festa per Luca- afferma l'ex calciatore Massimo Mauro- vogliamo mettere insieme gli amici, i gusti e i divertimenti di Luca attraverso le persone che lo conoscevano, ma anche quelle che non lo conoscevano. Ci sarà la famiglia inglese di Luca e quella di Cremona. E ci sarà Genova. Spero che diventi un evento annuale"