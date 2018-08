In tv: Dazn rassicura, nessun problema stasera per Napoli-Milan

25/08/2018 09:17

Dopo i tanti problemi nella prima giornata, in particolare per Lazio-Napoli di sabato scorso, la piattaforma Dazn assicura di essere prontissima per le gare di oggi e domani. Stasera c'è il big-match Napoli-Milan dal San Paolo ma non dovrebbero esserci le stesse difficoltà della scorsa settimana: "Siamo allineati, ben preparati e pronti per il weekend. Abbiamo lavorato duramente per ottimizzare la nostra infrastruttura di distribuzione, aggiungendo capacità extra con i nostri partner Cdn (le reti di server, ndr), e con i principali Internet service provider nazionali", fanno sapere da Dazn.