Marione: De Sanctis non conta niente, decide un altro

20/06/2020 13:59

“La Lazio non penso ce la faccia per lo scudetto, tra l’altro ha perso Leiva. Ad avere il calendario più semplice al momento c’è la Roma, che non ha pretese al titolo, e l’Inter". Mario Corsi, ovvero Marione a Centro, parla a Radio Suono Sport e dice: " Sono amareggiato dalla società della Roma in questo momento. Mi piacerebbe vedere alla Roma professionisti con i soldi. De Sanctis ora non conta, Baldini comanda e gli dice ciò che deve fare” .