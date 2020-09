Il ritorno di Totti alla Roma sempre più vicino

23/09/2020 09:45

Totti-2 la vendetta. Mentre da Sky è stata diffusa la prima immagine ufficiale di Pietro Castellitto nei panni di Francesco Totti nel docu-film “Speravo de morì prima” si avvicina il ritorno del vero Totti alla Roma. Dopo il caos per la vicenda Diawara e lo 0-3 a tavolino col Verona (il club farà ricorso e per l'avvocato Chiacchio ci sono speranze che venga accolto) la situazione è esplosiva. Per i vertici aziendali -come scrive il Corriere dello sport - è sempre più insistente l’indiscrezione di un ritorno di Francesco Totti. Che potrebbe essere nominato vicepresidente, proprio al posto di Baldissoni, oppure direttore dell’area tecnica. Il famoso caffè con i Friedkin ancora non c’è stato ma i contatti con Fienga sono frequenti, anche per parlare dei tanti giovani che la Roma ha affidato alla scuderia del grande ex. Ieri è stato proprio Totti a rinfocolare il tema, a margine della partita di calciotto persa contro... la Lazio con la sua squadra amatoriale: «Farò delle cose carine... ormai lo sanno tutti». E’ solo una questione di tempo.