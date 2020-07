Focolari: Questa Roma rischia anche a Brescia

11/07/2020 14:12

“La Roma non la vedo bene. In campionato non ha avuto ultimamente l’attenuante degli infortuni che ha avuto la Lazio, le formazioni sono sempre frutto di scelte dell’allenatore. La formazione della Roma di stasera mi ha spaventato, con questa ci sono pericoli anche a Brescia". E' a dir poco pessimista sui giallorossi Furio Focolari a Radio Radio: " Senza Dzeko si rischia, io lo farei giocare. Smalling tra i più forti del campionato, è giusto che la Roma faccia qualsiasi cosa per tenerlo. Zaniolo? Triste pensare alla Roma sempre parlando di cessioni, se hanno un minimo di cervello non lo vendono”