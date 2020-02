Napoli, Causio: I motivi dell'anno-no li conosciamo tutti

05/02/2020 15:56

"Diciamoci la verità, molti calciatori sono a fine ciclo, alla frutta". Franco Causio motiva così la stagione sotto le aspettative del Napoli. Il Barone parla a Radio Kiss Kiss e dice: "Il club già si sta muovendo per sostituirli in estate. Sul mercato, il Napoli, è molto attivo. Ma cambierà molto, serviranno tantissimi soldi. I motivi delle difficoltà di questa stagione li sanno tutti, Gattuso è stato bravo anche in questo. Il Napoli però deve credere alla qualificazione in Champions League, se la Lazio batte il Verona stasera scavalca anche l'Inter, le squadre davanti stanno correndo tantissimo, ma la Roma, l'altro giorno, ha perso malamente a Sassuolo. Chi se lo aspettava? Non c'è una continuità, il Napoli può puntare al quarto posto, mai dire mai".