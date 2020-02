Gattuso: Non voglio rivedere certe cose ma Champions non impossibile

08/02/2020 12:16

Tre vittorie di fila, una rosa sempre più ricca, una classifica che cambia. Gattuso ha più di un motivo per sorridere ma non vuole alimentare illusioni: "Domani c'è una grande trappola, se non interpretiamo la partita come abbiamo fatto con Juve e Lazio è dura, se ci palleggiano in faccia e non li facciamo correre ci possono far male. Inutile pensare a dove si può arrivare se vinciamo, voglio vedere solo la stessa cattiveria. Abbiamo tutto da perdere contro il Lecce, una squadra che può metterci in difficoltà. Liverani è bravo e furbo, le sue squadre giocano bene". Non vuol sentir parlare di turnover per i 3 incontri di fila: "Dobbiamo ragionare che ogni partita chi sta bene si gioca un posto, abbiamo voluto i doppi ruoli per questo motivo. Sicuramente Koulibaly gioca dal 1', gli altri vedremo". Del futuro Ringhio non parla: "Conta solo il futuro del Napoli, il mio obiettivo è pensare ad oggi, non ho alcuna fretta, non è il caso di parlare ora del mio contratto". Gattuso aggiunge: "Per ciò che vogliamo fare dobbiamo muoverci, stare tra le linee di passaggio, durante la settimana prepariamo un certo tipo di calcio e non voglio vedere che uno fa come gli pare, che tutti vogliono giocare la palla. Dobbiamo giocare a mille all'ora ma con una sola testa, credendo in quello che si fa. Non sempre diamo continuità. Dobbiamo essere bravi a leggere le situazioni ma sono contento di quello che stiamo facendo. In partita si raccoglie quello che si fa in settimana e sono contento dell'impegno quotidiano. Se stuzzichi questa squadra mettendo qualcosa di nuovo, recepisce subito. Abbiamo fatto anche carichi di lavoro pesante, abbiamo cambiato modo di palleggiare e tutti mi stanno dando grande disponibilità, spero che non cambi questo loro atteggiamento". A centrocampo ora il Napoli ha parecchie soluzioni mentre prima era il punto debole: "Sono arrivati giocatori funzionali come piace a me, per giocare il 4-3-3 bisogna fare determinati movimenti. C'è chi sta avendo meno spazio ma io posso dire solo pazienza: deve lavorare e non deve mollare di una virgola". Il peggio sembra alle spalle: "Non voglio neanche pensare che si possa ripetere la gara con la Fiorentina, lì abbiamo toccato il fondo. La consapevolezza di essere una squadra forte c'è ma la classifica dice che tutti quanti valiamo 30 punti. Insigne ha detto che sono stati fatti danni evitabili, li abbiamo fatti tutti per questo non possiamo pensare da ora alle prossime 8 gare, già è importante aver riacceso l'entusiasmo. Dobbiamo battere il ferro finché è caldo". Mazzola ha detto che avrebbe voluto vedere Gattuso in panchina: "Mi fa piacere ma non ci casco". A chi gli chiede infine sulla speranza Champions dice: "So che è difficile ma voglio ancora vedere la consapevolezza di questa squadra, io so che è forte, voglio vedere continuità, non voglio vedere 40' buoni e poi la paura, siamo forti ma dobbiamo esserlo anche in quello che non ci piace".