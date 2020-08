Gattuso ha scelto il vice-Insigne se Lorenzo non recupera

03/08/2020 11:23

Insigne farà di tutto per giocare sabato col Barcellona. L'infortunio riportato nel finale della gara di sabato con la Lazio non è di poco conto ma il capitano del Napoli vuole stringere i denti e non saltare la sfida con Messi. Tra oggi e domani se ne saprà di più ma allo stato è difficile ipotizzare un suo impiego. Il rischio di una ricaduta e di peggiorare le cose è grosso e Gattuso sta già studiando le alternative. Il tecnico azzurro ha tre opzioni: potrebbe schierare Lozano nel suo ruolo naturale di attaccante di sinistra, potrebbe inserire Politano che è mancino anche se ama partire da destra ma al momento la sua scelta sarebbe un'altra. Ringhio sta pensando di inserire dal 1' Elmas come attaccante esterno nel tridente completato da Callejon e Mertens. Scelte fatte per il resto della squadra. In porta ci sarà Ospina, la linea a 4 sarà composta da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mezzo infine Fabian Ruiz, Demme e Zielinski.