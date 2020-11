Diego Armando Maradona, il ricordo-accusa dell’amico Minà

25/11/2020 21:04

La morte di Diego Armando Maradona ha travolto il mondo del calcio. L’ex calciatore argentino che nelle scorse settimane era stato operato al cervello, aveva anche lasciato la clinica e si pensava che il pericolo fosse ormai passato. Ma la vita a volte fa brutti scherzi questo 2020 ci ha ricordato in più occasioni. A ricordarlo sono i tanti protagonisti del mondo del calcio e non solo in questo momento. E alla lista si aggiunge anche un ricordo particolare, quello di Gianni Minà. Il giornalista è sempre stato un amico intimo di Diego e anche in questa occasione, il suo messaggio non è stato banale, anzi è arrivata anche un’accusa. Ecco uno dei passaggi chiave del giornalista che ha messo in evidenza le differenze tra l’argentino e un’altro asso dei suoi tempi: Platini.

A Maradona questa tutela a Napoli non è stata concessa, anzi per tentare di non pagargli gli ultimi due anni di contratto, malgrado le tante vittorie che aveva regalato in pochi anni agli azzurri, nel 1991 gli fu una preparata una bella trappola nelle operazioni antidoping successive a una partita con il Bar, in modo che fosse costretto ad andarsene dall’Italia rapidamente. Nessuno, né il presidente Ferlaini, né i suoi compagni (che ancora adesso lo adorano), né i giornalisti, né il pubblico di Napoli, hanno mai avuto modo di dubitare della lealtà di Diego.