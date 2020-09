De Laurentiis positivo, Malagò: E’ una amico ma qualcosa non quadra

10/09/2020 15:08

La notizia della positività al Covid 19 del presidente Aurelio De Laurentiis ha scatenato molte polemiche nel mondo del calcio. Il presidente del Napoli è finito nell’occhio del ciclone per i suoi comportamenti. Si è presentato in Lega all’assemblea dopo aver fatto il tampone ma senza aspettare i risultati, e ora arriva anche una bacchettata da parte del presidente del Coni, Giovanni Malagò: “Aurelio è un amico di famiglia, gli sono vicino e lo abbraccio. Giurio non so niente, solo che quello che ho letto ma c’è qualcosa che non mi quadra. Se è tutto quello che ho visto, mi sembra che qualcosa non abbia funzionato”.