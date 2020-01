Agente Hysaj dà ultimatum a Napoli su rinnovo contratto

27/01/2020 13:25

"Gattuso lo stima tanto e sicuramente ha dato un parere positivo sul rinnovo. Ne stiamo parlando, ci siamo dati fine febbraio come tempo massimo. Se non rinnoverà a giugno andrà via". Mario Giuffredi, agente di Hysaj e Mario Rui parla dell'albanese a Radio Marte: "Con Gattuso ha riacquistato fiducia e autostima, è tornato sui suoi livelli. Ieri ha fatto una grande partita proprio contro Sarri, il suo mentore". L'agente ha aggiunto: "Il tiro a giro di Mario Rui contro la Lazio? Ho scherzato con lui dicendogli: 'Se ci riesci tu il calcio è finito!'. Gattuso ha dato fiducia e autostima a tutta la squadra. Nel calcio vale tanto la testa, se l'allenatore di concede fiducia vanno bene anche le gambe. Ieri tatticamente il Napoli è stato perfetto, va dato merito a Gattuso per aver impostato la squadra ad un livello eccellente. Sta dando tanto alla squadra".