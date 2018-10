Vinales torna a far sorridere la Yamaha, Marquez subito out

28/10/2018 07:05

Maverick Viñales trionfa a Phillip Island e Yamaha torna alla vittoria dopo 25 gare. Non succedeva da Assen 2017, quando ad imporsi era stato Valentino Rossi. Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar) è secondo dopo un duello con Andrea Dovizioso (Ducati Team), terzo. Se la Yamaha si risolleva con Rossi solo sesto ma in lotta per il podio nelle prime fasi di gara ( alle spalle anche di Rins, nella lotta per il secondo posto nel mondiale andando a +15 sul pesarese), anche la Ducati può sorridere dopo un buon bottino di punti e fiducia. Il 3° posto di Dovizioso e il 4° di Bautista, ottimo sostituto dell'infortunato Lorenzo, sono preziosi per il mondiale marche, vista la battuta di arresto della Honda (Marquez out perché tamponato da Zarco.Iil neo iridato spagnolo esce di scena al 6° giro, messo k.o. dal francese che lo tampona a fine rettilineo rimbalzando sul codone della sua Honda, distrutta, e decollando in aria. Nello stesso punto dove venerdì Crutchlow si è trotto la caviglia, Zarco scivola nella ghiaia, ma si rialza senza problemi