Gp Austin: Marquez il più veloce nel warm up

22/04/2018 18:08

La domenica della classe regina ad Austin si apre con il duello che ha animato il GP fino a questo momento. Marc Marquez (Repsol Honda) nel warm up fa il passo con il tempo di 2:04.988s davanti a Maverick Viñales (Movistar Yamaha MotoGP), staccato di 0,6s. Con la penalizzazione del primo, il pilota dei tre diapason scatterà dalla pole allo spegnersi del semaforo mentre il campione del mondo, che ha perso tre posizioni per aver ostacolato il giro veloce del rivale, sarà in seconda fila a lato di Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP). Si prevede battaglia. Andrea Iannone segna il quarto tempo a 0,8s da dalla vetta. Il pilota del Team Suzuki Ecstar è al centro della prima fila. Continua a lavorare Andrea Dovizioso (Ducati Team), sesto e in ottava casella al via della gara. Più avanti di lui il compagno di squadra Jorge Lorenzo, in chiusura di seconda fila.