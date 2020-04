Serafini: Milan, che li hai presi a fare?

13/04/2020 08:47

"Bisogna che facciano chiarezza, in questi due anni è mezzo questo è mancata". Luca Serafini, giornalista esperto del mondo Milan, intervenuto sul suo canale Instagram in una diretta con Billy Costacurta, esprime i suoi dubbi: "Mi sorprende che Leonardo se ne va, Gattuso se ne va, Boban se ne va... C'è probabilmente un incaglio di comunicazione, di chiarezza. Internamente bisogna chiarire delle cose. Se prendo Boban e Maldini devo dargli un budget non posso dargli dei paletti, allora perché li ho presi? Ora Paolo Maldini, Gazidis ed Elliott devono sedersi e condividere".