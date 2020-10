Milan, Tare rivela il retroscena con Maldini

14/10/2020 14:36

Igli Tare e il Milan, un amore che viaggia nel tempo ma che non si è mai concretizzato. Nel corso di un’intervista con la televisione albanese, il disse della Lazio ha parlato di un’offerta ricevuta da Paolo Maldini per trasferirsi a Milano: “La mia infanzia è legata al Milan olandese - ha detto il diesse - sono stato un tifoso rossonero da giovane, ed ho giocato la mia prima partita di serie A contro il Milan. L’offerta dal Milan è arrivata due stagioni fa da Maldini, ma il mio rapporto con la Lazio è fuori dal normale, sono tanti anni che sto a Roma. E’ stata una relazione nata all’improvviso ma con un amore che mi ha completamente travolto. Ma è stato comunque molto difficile dire di no al Milan”.